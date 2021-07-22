Первый продюсер певицы Натали умер от коронавируса

В Москве умер продюсер Валерий Иванов, который был известен в музыкальных кругах как первый продюсер певицы Натали.

Музыкальному менеджеру было 59 лет. По сообщениям CМИ, Иванов ушел из жизни в одной из столичных клиник. Организм мужчины не справился с тяжелыми осложнениями, вызванными COVID-19.

В 1990-е годы продюсер тесно сотрудничал с певицей Натали, когда у нее появились первые хиты «Ветер с моря дул» и «Черепашка». Также Валерий Иванов поддерживал деловые отношения с певицей Мариной Хлебниковой и группой «Мираж».