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Первый продюсер певицы Натали умер от коронавируса

Валентина Пескова
17:14 22.07.2021
Валерия Иванова не стало на 59-м году жизни в одной из московских больниц, врачи не спасли мужчину от тяжелых последствий инфекции COVID-19.
Первый продюсер певицы Натали умер от коронавируса
© Фото: alexeyrostov, instagram
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В Москве умер продюсер Валерий Иванов, который был известен в музыкальных кругах как первый продюсер певицы Натали.

Музыкальному менеджеру было 59 лет. По сообщениям CМИ, Иванов ушел из жизни в одной из столичных клиник. Организм мужчины не справился с тяжелыми осложнениями, вызванными COVID-19.

В 1990-е годы продюсер тесно сотрудничал с певицей Натали, когда у нее появились первые хиты «Ветер с моря дул» и «Черепашка». Также Валерий Иванов поддерживал деловые отношения с певицей Мариной Хлебниковой и группой «Мираж».

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