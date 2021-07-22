Первый продюсер певицы Натали умер от коронавируса
Валерия Иванова не стало на 59-м году жизни в одной из московских больниц, врачи не спасли мужчину от тяжелых последствий инфекции COVID-19.
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В Москве умер продюсер Валерий Иванов, который был известен в музыкальных кругах как первый продюсер певицы Натали.
Музыкальному менеджеру было 59 лет. По сообщениям CМИ, Иванов ушел из жизни в одной из столичных клиник. Организм мужчины не справился с тяжелыми осложнениями, вызванными COVID-19.
В 1990-е годы продюсер тесно сотрудничал с певицей Натали, когда у нее появились первые хиты «Ветер с моря дул» и «Черепашка». Также Валерий Иванов поддерживал деловые отношения с певицей Мариной Хлебниковой и группой «Мираж».