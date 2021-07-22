ФСБ РФ задержала восемь человек на Ставрополье, подозреваемых в экстремизме

Сотрудники ФСБ РФ в рамках уголовного дела задержали в Ставропольском крае восемь человек по делу об участии в экстремистской организации, осуществлявших пропаганду идей терроризма в регионе и пытающихся «вербовать на свою сторону» новых адептов.

«21 и 22 июля 2021 года указанные лица задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий», - сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, задержанные являлись участниками запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.

В апреле ФСБ РФ также задержала на Ставрополье 16 человек, входивших в состав такой же ячейки. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

*«Ат-Такфир Валь-Хиджра» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.