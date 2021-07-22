В Балтийске прошла репетиция морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ России
Также на репетиции состоялось выступление морских пехотинцев - военнослужащие демонстрировали приемы рукопашного боя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Балтийске прошла репетиция морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ России 25 июля.
Корабли Балтийского флота выстроились в линию, оттачивая прохождение заданным курсом, поддержание единой скорости и выдерживание дистанции между собой. Кроме того, были разыграны тактические ситуации. Например, малый противолодочный корабль «Алексин» порадовал зрителей демонстрацией работы реактивно-бомбометной установки «Смерч-2», задача которой - борьба с субмаринами противника.
Также на репетиции состоялось выступление морских пехотинцев - военнослужащие демонстрировали приемы рукопашного боя.