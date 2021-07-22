В Балтийске прошла репетиция морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ России

Корабли Балтийского флота выстроились в линию, оттачивая прохождение заданным курсом, поддержание единой скорости и выдерживание дистанции между собой. Кроме того, были разыграны тактические ситуации. Например, малый противолодочный корабль «Алексин» порадовал зрителей демонстрацией работы реактивно-бомбометной установки «Смерч-2», задача которой - борьба с субмаринами противника.

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