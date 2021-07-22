СМИ: в мире заканчиваются ресурсы для производства сенсорных экранов

В ближайшем будущем может возникнуть нехватка ресурса, используемого при производстве сенсорных экранов. Как сообщает издание The Next Web, для создания устройства используется индий - невозобновляемый прозрачный металл. Он применяется как основной компонент при создании сенсорных экранов и солнечных панелей.

«В мире не существует долговечного запаса индия. Его находят только в небольших количествах, и добывать его напрямую непрактично. Большая часть добываемого индия является побочным продуктом при добыче цинка, потребность в котором заметно снижается», - говорится в статье.

Учитывая растущую потребность в смартфонах и планшетах, в будущем может потребоваться найти альтернативы. Предлагалось использовать вторичную переработку, но это может быть неэффективно - в старых устройствах слишком мало индия. Другое перспективное направление - создание альтернативы с помощью плазменных технологий.