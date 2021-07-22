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На Олимпийских играх должны выступить 109 спортсменов ЦСКА

Тимур Шерзад
15:32 22.07.2021
Всего армейцы составят 33,1% от российской сборной. Из них 50 человек - военнослужащие, среди которых, в свою очередь, 22 победителя летних Всемирных военных игр, прошедших в китайском Ухане в октябре 2019 года. 
На Олимпийских играх должны выступить 109 спортсменов ЦСКА
© Фото: Минобороны России
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На Олимпийских играх в Токио должны выступить 109 спортсменов ЦСКА - именно столько человек от Центрального спортивного клуба Армии должно войти в состав сборной команды России. 

Всего армейцы составят 33,1% от российской сборной. Из них 50 человек - военнослужащие, среди которых, в свою очередь, 22 победителя летних Всемирных военных игр, прошедших в китайском Ухане в октябре 2019 года. 

В их число входят капитаны Мария Ласицкене, Сергей Шубенков (оба - легкая атлетика), Софья Великая, Инна Дериглазова, Камиль Ибрагимов (все - фехтование), старшие лейтенанты Алан Хубецов (дзюдо), Тимур Сафин (фехтование), лейтенанты Артур Найфонов (вольная борьба), Муса Евлоев (греко-римская борьба), Илья Иванюк (легкая атлетика), Владислав Гринев, Антон Чупков (оба - плавание), Леонид Екимов, Юлия Зыкова, Юлия Каримова (все - пулевая стрельба), Аделина Загидуллина (фехтование), прапорщики Гаджимурад Рашидов (вольная борьба), Михаил Игольников (дзюдо), Александр Лифанов (современное пятиборье), Игорь Полянский (триатлон), сержанты Константин Лоханов, Ольга Никитина (оба - фехтование).

Первые комплекты медалей Игр должны быть разыграны 24 июля.

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