Захарова прокомментировала граффити с Сергеем Лавровым в Лондоне

В Сети опубликовали фотографии граффити в Лондоне с изображением министра иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рядом с портретом главы МИД надпись - «Кто вы такой, чтобы мне указывать?». О граффити высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», - прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, фразой, изображенной на граффити, Лавров ответил британскому коллеге Дэвиду Милибэнду в 2008 году. Как прокомментировал позже глава МИД РФ, таким образом он ответил на требование британца начать переговоры с занимавшим тогда должность президента Грузии Михаилом Саакашвили в разгар конфликта в Южной Осетии.

В 2017 году в европейских городах появились граффити с изображением российского президента Владимира Путина. Рисунки были приурочены к 65-летию российского лидера.