В Киеве толкали автобус и попали в ДТП: видео

В Киеве на Севастопольской площади произошло курьезное ДТП. Пассажиры автобуса решили толкнуть сломавшееся транспортное средство, однако не рассчитали силы. В результате автобус врезался во внедорожник, который пытался объехать образовавшееся препятствие. Видео инцидента опубликовала киевская полиция в Facebook.

«Транспортные средства получили механические повреждения. Образовавшаяся преграда мешала другим участникам движения», - сообщили правоохранители.

В результате в отношении водителя автобуса составили административный протокол по факту нарушения ПДД, которое привело к аварии. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

В 2019 году в Германии произошел другой забавный случай. Из грузовика, ехавшего по трассе на юго-западе страны, вывалились сотни ящиков пива. В результате дорожные службы шесть часов очищали дорогу от хмельного напитка.