Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021

На авиасалоне МАКС-2021 концерн ВКО «Алмаз - Антей» представил беспилотный перехватчик малоразмерных дронов «Волк-18». Он может самостоятельно обнаруживать беспилотники, а затем сбивать их.

«Волк-18» использует специальные сети, которые опутывает другие беспилотники, после чего они падают на землю. Также он может таранить дроны противника.

Дрон-перехватчик - скоростной и маневренный квадрокоптер, который при этом остается практически невидимым для других беспилотников. Его масса всего четыре килограмма, масса полезной нагрузки - два килограмма, корпус дрона сделан из углепластика. Может находиться в воздухе около получаса.

Получил новую оптико-локационную систему, обеспечивающую повышенную дальность обнаружения воздушных целей, а также систему управления, позволяющую ему работать в автоматическом режиме.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля.