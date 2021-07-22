«Американцы поняли, что не могут командовать»: немецкий журналист о «Северном потоке - 2»

Немецкий журналист Александр Рар рассказал «Звезде» о ситуации, которая сложилась вокруг «Северного потока - 2» и какие отношения в дальнейшем сложатся между Россией и Украиной.

«Мне кажется, что здесь нужно говорить о победе Меркель в конце ее консульства. Большая внешнеполитическая победа. Чего она добилась? Она добилась, что американцы поняли, что они не могут командовать энергетической политикой Европы и что в Европе главную роль играют сами европейцы в формулировании и проведении энергетической политики. И есть такая страна, как Германия - ведущая страна в Европе, которая хочет продолжать энергетический альянс с Россией, который был начат еще 50 лет назад», - сказал эксперт.

Он добавил, что американцы не вправе разломать или запретить этот альянс.

«Отдельные страны ЕС, такие как прибалтийские страны, Польша, Румыния, Великобритания, выступали против сотрудничества с Россией. Спасен именно этот энергетический альянс. "Северный поток - 2" - это просто символ, на который обрушились одни и защищают другие. Это символ европейско-российских энергетических хороших отношений, и они будут продолжаться. Американцы также отказались от своей напористой политики продавать сжиженный газ в Европу, мне так кажется», - отметил политолог.

Рар добавил, что, пока в ближайшие годы российский газ, норвежский газ и другие газы, которые покупаются европейцами, дешевле, чем американский сжиженный газ.

«На чем США настояли, победа на стороне Америки, - это то, что Германия согласилась обеспечить Украину какой-то долей энергетической безопасности. В гипотетическом случае, который я с трудом могу себе представить, что Украина каким-то образом полностью лишится поставок газа со стороны России. Россия будет с Украиной работать, если украинцы научатся правильно договариваться», - рассказал Рар.

Политолог отметил, что в конечном итоге Украина и Россия всегда договариваются.

«Мне кажется, все встало на свои места, но в Украине много озабоченности, злобы на Германию, Америку. Украина хотела приостановить "Северный поток - 2" с помощью Запада, ей это не удалось. Америка согласилась, чтобы "Северный поток - 2" достроили, потому что они не хотят с Германией "воевать", в торговом смысле, это нужно понимать. Американцам нужны немцы, это Трамп "плевал" на НАТО, ЕС. Байден хочет восстановить отношения, Меркель хочет восстановить отношения», - отметил он.

По словам эксперта, «Северный поток - 2» мог бы стать камнем преткновения между Америкой и Германией. Этот камень сейчас обошли.

«"Северный поток - 2" мог бы стать камнем преткновения между Америкой и Германией. Этот камень сейчас обошли. И мне кажется, что это большое достижение Америки и Германии в том, что они могли помириться, найти общие пути и в то же самое время не отказаться от сотрудничества с Россией в очень важной для Запада сфере», - высказался политолог.

Эксперт привел в пример развал СССР. Он отметил, что такие времена необходимо вспоминать.

«Это все очень искусственная ситуация. Вспомните 30 лет назад "рухнул" Советский Союз. Такие времена тоже вспоминать нужно, но тогда было ясно, что все бывшие Советские Республики будут в экономическом плане зависеть от России, и они зависят. И Центрально-Азиатские, Южно-Кавказские республики работают с РФ, Белоруссия. Вот Прибалтика ушла на Запад. Она не зависит от России. А Украина, что касается ее восточных земель, зависит от энергетических поставок из РФ. После переворота в Киеве, после того, что произошло в Крыму, на Донбассе, Украина решила вступить в НАТО, ЕС, оборвать связи с Россией, но она не может их оборвать в экономическом плане», - сказал политолог.

В заключение эксперт добавил, что Запад понимает, что Украина зависит от России, и все равно пытается изменить положение. То есть заставить русских и дальше платить за Украину. Немцы, по словам политолога, будут платить теперь за Украину, если она сама не будет справляться со своими проблемами.