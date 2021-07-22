Песков прокомментировал идею наказания за призывы не вакцинироваться

В Кремле нет сформированной позиции по инициативе об ответственности за призывы не прививаться от COVID-19, поскольку неясно, что имеется в виду. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит - отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение - это призыв к отказу или нет?» - заявил пресс-секретарь президента.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от COVID-19 по немедицинским показаниям. Об этом сообщал RT, ссылаясь на копью письма Петрова на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

Официальный представитель Кремля напомнил, что на сегодняшний день в стране уже действуют определенные нормы закона, позволяющие наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать «такие нежелательные общественные процессы».