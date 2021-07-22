Возведение нового кадетского корпуса в Омске завершат ко Дню строителя

В Омске завершается строительство военного городка кадетского корпуса, что позволит его воспитанникам 1 сентября начать учебный год на новых фондах довузовского образовательного учреждения Минобороны России.

Строительно-монтажные работы по возведению объектов городка будут завершены ко Дню строителя. В 2021 году этот профессиональный праздник приходится на 8 августа.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в четверг проинспектировал готовность нового комплекса в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Кадетский корпус в Омске будет первым довузовским учреждением Минобороны, возведенным менее чем за один год в один этап, не разделяя строительство и сдачу объектов на две очереди.