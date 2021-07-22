С-400 и «Панцири» отразили воздушную «атаку» на Москву
Учения прошли в знаменательную дату - 80 лет назад ПВО Москвы отразили первый массированный налет на столицу. Противник не рассчитывал встретиться с серьезной обороной и был посрамлен.
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Отразили массированный воздушный удар. В Подмосковье прошли масштабные учения зенитчиков, в которых задействовали и радиотехнические войска. Атаку условного противника отражали с помощью комплексов С-400 и «Панцирь-С».
Кстати, сегодня отмечается День защитников неба Москвы. 22 июля в далеком 1941-м германская авиагруппировка из двух сотен самолетов совершила первый налет на советскую столицу.
К удивлению немцев, их встретила мощная система ПВО города. Имея господство в воздухе, люфтваффе не смогли разрушить важнейшие объекты.