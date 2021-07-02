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Не прерывая подготовки: под Воронежем впервые прошла вакцинация военных ЗВО в полевых условиях

Вадим Синицын
03:57 02.07.2021
Перед введением первого компонента вакцины каждый военнослужащий прошел обязательный медицинский осмотр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Воронежской области впервые состоялась вакцинация военнослужащих Западного военного округа в полевых условиях. Прививки от COVID-19 военным сделали на полигоне Погоново.

Перед введением первого компонента вакцины каждый военнослужащий прошел обязательный медицинский осмотр. Для этого на полигоне оборудовали развернутый санитарный пункт. После введения вакцины военнослужащие получили трехдневное освобождение от повышенных физических нагрузок.

Решение провести иммунизацию личного состава в полевых условиях было принято, чтобы не прерывать проходящую на полигонах подготовку к предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2021». В этих масштабных маневрах примут участие около 80% солдат, прапорщиков и офицеров общевойсковой армии Западного военного округа.

Вакцинация военнослужащих проходила на базе санитарного автомобиля с повышенной проходимости АС-4350, разработанной на шасси Урал-43206. Санитарный автомобиль оборудован всем необходимым для вакцинации медицинским оборудованием.

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