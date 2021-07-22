В «Боинге» заявили, что международные авиаперевозки восстановятся не раньше 2025 года

Директор компании «Боинг» по России, Украине и СНГ Сергей Кравченко рассказал, когда, по расчетам этой американский корпорации, полностью восстановятся международные авиаперевозки.

«Мы думаем, что общее восстановление по международным перевозкам и внутренним перевозкам произойдет не раньше начала 2о25 года», - сказал Кравченко «Звезде» на МАКС-2021.

По его словам, из-за удара, нанесенного пандемией COVID-19, в компании были вынуждены сократить производство самолетов в 3-3,5 раза. Таких вызовов не было за всю историю корпорации.

При этом Кравченко отметил, что внутренние перевозки восстанавливаются очень быстро, причем быстрее всего в России - причиной тому стало развитие внутреннего туризма. Еще из крупных стран серьезный рост в восстановлении внутренних перевозок показывают Китай и Соединенные Штаты.

Но широкофюзеляжную авиацию, во многом отвечающую за полеты между странами, в ближайшие несколько лет ожидают не лучшие времена.