Бундестаг: «Северный поток - 2» достроят без угроз санкций от США

«Северный поток - 2» достроят без угроз санкций от США - это успех. Об этом заявил глава Комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Как он отметил, совместное заявление ФРГ и США содержит «позитивные сигналы». Так, Эрнст назвал анонсирование более интенсивного сотрудничества в климатической политике между Берлином и Вашингтоном, а также совместные усилия «во имя мира в Украине» важными шагами.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, где говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности, а также об общих целях по защите климата - в нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока - 2». Берлин взял обязательство использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован.