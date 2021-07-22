Армия «Эльбрусское кольцо»: всеармейский этап конкурса военных альпинистов стартовал в Приэльбрусье Андрей Аркадьев Сегодня военнослужащие выполнят специальные задачи по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе, а также по ориентированию в горной местности. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Центре горной подготовки и выживания Терскол в Приэльбрусье стартовал всеармейский этап соревнований военных альпинистов «Эльбрусское кольцо». На церемонии присутствовали начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин. «В течение тринадцати дней конкурса "Эльбрусское кольцо" военным альпинистам предстоит выполнить специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка, десантированию с марш-броском. Финальной специальной задачей станет сложнейшее испытание - скоростной забег по маршруту: высота 2 356 м (поляна Азау) - высота 5 642 м (западная вершина самой высокой горной вершины России вулкана Эльбрус)», - заявил Зыков. В конкурсе военных альпинистов примут участие более 150 военнослужащих в девяти командах от военных округов, Сухопутных войск, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии. Впервые в соревнованиях будет участвовать команда от Федеральной службы охраны. Состязания завершатся 4 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика