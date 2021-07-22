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Имущество Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей изъяли в пользу государства

Егор Левин
12:17 22.07.2021
Имущество Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей изъяли в пользу государства
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Имущество отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых на сумму более 1,3 миллиарда рублей изъяли в пользу государства. Данное решение вынес Басманный суд Москвы, удовлетворив тем самым иск Генеральной прокуратуры РФ.

Защита собирается обжаловать изъятие. По ее версии, суд якобы не учел время приобретения имущества, а, соответственно, вынес «необоснованное и незаконное» решение.

По мнению же стороны обвинения, Арашуковы стали хозяевами 75 объектов недвижимости во время своей чиновничьей службы. Арестованы также 90 автомобилей.

Помимо этого, Арашуковым вменяется также организация нескольких убийств, в частности, зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Свою вину они отрицают.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Рауля Арашукова, дело в отношении отца и сына и еще четверых обвиняемых выделено в отдельное производство и будет слушаться в Мосгорсуде с участием присяжных заседателей. Остальные фигуранты будут рассматриваться в Преображенском районном суде Москвы.

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