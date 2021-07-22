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Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада

Тимур Шерзад
12:38 22.07.2021
Парадная группа авиации пролетела над центром Петербурга в районе Сенатской площади. Пролет осуществлялся в едином строю, с разбивкой по тактическим группам в соответствии с классом и скоростью летательных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Санкт-Петербурге прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада. В ней приняли участие 48 самолетов и вертолетов. 

В состав участников репетиции вошли самолеты Су-24, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, МиГ-31, а также противолодочные Ил-38Н и Ту-142М3 вместе с самолетами-амфибиями Бе-200 и Бе-12 и самолетами военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140. «Вертолетную» часть представляли Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К. 

Парадная группа авиации пролетела над центром Петербурга в районе Сенатской площади. Пролет осуществлялся в едином строю, с разбивкой по тактическим группам в соответствии с классом и скоростью летательных аппаратов. Было отработано соблюдение дистанции, скорости и высоты, а также маршрута полета. 

Экипажи взлетали с оперативных аэродромов на территории Карелии, Петербурга, Ленинградской, Тверской, Новгородской и Вологодской областей.

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