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Корабли ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ

Андрей Аркадьев
11:53 22.07.2021
23 июля во Владивостоке состоится генеральная репетиция парада кораблей ТОФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два ракетных фрегата ВМС Вьетнама «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг» прибыли в город Владивосток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Они будут задействованы в праздничных мероприятиях ко Дню ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля.

«Корабли уже вошли в бухту Золотой Рог и в обеспечении буксиров Тихоокеанского флота занимают свои места в парадном строю», - говорится в сообщении.

Ранее в этой бухте для формирования парадного строя установили 16 комплектов рейдового оборудования. В торжественных мероприятиях, которые пройдут 25 июля, задействуют семь боевых кораблей. Генеральная репетиция состоится 23 июля.

В пресс-службе добавили, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией принимаются меры, чтобы не допустить распространения COVID-19 во время Дня ВМФ. На кораблях и причале проводится уборка и дезинфекция. Людям, задействованным в подготовке к празднику, регулярно измеряют температуру тела.

Главный военно-морской парад страны пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 25 июля. Традиционно его принимает Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Наблюдать за парадом также смогут местные жители и гости Северной столицы.

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