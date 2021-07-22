В Генпрокуратуре РФ объяснили суть жалобы России против Украины

Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ, обвинив Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба относится к событиям, последовавшим за «насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

С объяснением сути документа выступил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ и уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов. Он пояснил, что жалоба основана на статье 33 конвенции и является результатом длительной и кропотливой работы российских министерств.

Виноградов перечислил пункты, которые в правовом поле нарушила Украина. Их оказалось немало.

«Ущемление прав и дискриминация русскоязычного населения Украины, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования», - сообщил он.

В продолжение Виноградов указал также постоянные угрозы жизни и здоровью жителей Донбасса, поступающие со стороны официального Киева, и проводимые украинскими военнослужащими обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Перечисляя конкретные нарушения, глава управления также упомянул события вокруг принадлежащего России полуострова Крым.

«Блокировка подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, повлекшая для населения полуострова крайне негативные последствия гуманитарного, экологического и экономического характера», - заявил он.

Виноградов подчеркнул, что подобные действия Украины подвергают население Крыма «продолжающемуся бесчеловечному обращению» и несут финансовые и иные потери.

Уполномоченный подчеркнул, что все перечисленные в жалобе доводы досконально аргументированы.

Подчеркивается, что обращение призвано привлечь внимание Европейского суда, а также и всего мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».