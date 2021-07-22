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Россия направит штурмовики Су-25СМ на учения у границы Афганистана

Андрей Аркадьев
11:01 22.07.2021
Практические действия пройдут на полигоне Термез.
Россия направит штурмовики Су-25СМ на учения у границы Афганистана
© Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы в Киргизии будут привлечены к российско-узбекистанским учениям, которые пройдут с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области республики.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия пройдут на полигоне Термез.

«Российские штурмовики обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск, отрабатывающей учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Также экипажи Су-25СМ выполнят задачи по поиску и уничтожению замаскированных баз условного противника и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов», - говорится в сообщении.

Основу российского контингента на учении составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.

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