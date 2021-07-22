Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны России перебрасывает в Таджикистан модернизированные БМП-2

Тимур Шерзад
10:53 22.07.2021
Накануне самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставил в Душанбе первые боевые машины из предстоящих 17 единиц. Эту технику задействуют на совместном учении российских, таджикистанских и узбекистанских военных в августе на полигоне в Хатлонской области. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Семнадцать модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступят в распоряжение российской военной базы в Таджикистане до конца этого месяца. 

Такое пополнение позволит существенно увеличить боевые возможности 201-й российской военной базы при выполнении учебно-боевых задач. 

Накануне самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставил в Душанбе первые боевые машины. Эту технику задействуют на совместном учении российских, таджикистанских и узбекистанских военных в августе на полигоне в Хатлонской области. 

Модернизированная версия БМП-2 отличается автоматической системой управления огнем, прибором панорамного прицеливания и наблюдения, а также улучшенными средствами связи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:32 В стране и мире
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины
10:03 В стране и мире
МИД РФ: из Украины в Белоруссию ввозят оружие для радикалов
08:27 В стране и мире
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
07:43 В стране и мире
«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19
06:25 Спорт
Видео
Президент WADA заявил об окончании допинговой истории в РФ
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.