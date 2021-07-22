Минобороны России перебрасывает в Таджикистан модернизированные БМП-2

Семнадцать модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступят в распоряжение российской военной базы в Таджикистане до конца этого месяца.

Такое пополнение позволит существенно увеличить боевые возможности 201-й российской военной базы при выполнении учебно-боевых задач.

Накануне самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставил в Душанбе первые боевые машины. Эту технику задействуют на совместном учении российских, таджикистанских и узбекистанских военных в августе на полигоне в Хатлонской области.

Модернизированная версия БМП-2 отличается автоматической системой управления огнем, прибором панорамного прицеливания и наблюдения, а также улучшенными средствами связи.