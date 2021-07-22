На МАКС-2021 подписали зарубежных военных контрактов на миллиард евро

«Рособронэкспорт» подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов более чем на миллиард евро. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«"Рособоронэкспорт" максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более одного миллиарда евро», - отметил Михеев.

Он сказал, что портфель заказов компании пополнился самолетами Су-30СМЭ, вертолетами Ми-35М и Ми-17В5, радиолокационными станциями «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также современными авиационными средствами поражения, рядом образцов бронетанковой и автомобильной техники.

Всего объемы экспорта российских вооружений за последние годы насчитывают около 15 миллиардов долларов в год, а общий портфель заказов сохраняется на уровне в 50 миллиардов долларов. Это позволяет России удерживать второе место на международном рынке торговли оружием.