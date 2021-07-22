Глава «Рособоронэкспорта заявил о том, что Россия почти перестала продавать оружие за доллары

Доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, стремительно близится к нулю. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта»‎ Александр Михеев.

Он отметил, что большинство контрактов на сегодняшний день заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров.

«Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли», - подчеркнул Михеев.

Последние несколько лет Российская Федерация шаг за шагом переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Последние годы объемы экспорта российских вооружений держатся на стабильном уровне - примерно 15 миллиардов долларов в год. Портфель заказов - около 50 миллиардов долларов.