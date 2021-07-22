Блеск волн и металла: как готовятся ко Дню ВМФ в Североморске

Последние две недели до Дня ВМФ для парадных расчетов самые сложные. Военнослужащие чеканят шаг и тянут носок каждый день часами. Вся колонна на сводной репетиции в парадном. Белая форма особенно эффектна, не важно: на фоне пасмурного или голубого неба – погода сегодня как никогда переменчива.

Блеск кортиков ослепляет. Во всей красе главные герои и морской части парада - они уже на якорях и бочках. В этом году парад пройдет без ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Они в Санкт-Петербурге. на главном параде в честь Дня ВМФ. Как и атомоходы «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь».

Но на североморском рейде тоже есть, на что посмотреть. Вот премьера – атомный многоцелевой подводно-ракетный крейсер «Казань».

Впервые зрители Североморска на морском параде увидят атомный многоцелевой подводный крейсер «Казань» новейшего проекта «Ясень-М». По сравнению с предшественниками он стал короче в носовой части, но стал мощнее и быстрее. Корабль получил новую систему гидроакустики, что сделало его намного более эффективным, чем его предшественники.

Все остальное, за счет чего удалось добиться этих успехов, скрыто надежно под прочным корпусом подводной лодки. К слову сказать, он выполнен тоже по новой конструкции. Подводная лодка стала значительно тише не только своего предшественника, но и иностранных подводных лодок того же класса.

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», тральщики Кольской флотилии, атомный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск». Их ряды на параде еще пополнит большой противолодочный корабль «Североморск». Сейчас он возвращается из Баренцева моря. Несмотря на сильный ветер и волнение экипажи - по стойке смирно стоят как влитые.

Главным кораблем парада в Североморске станет флагман Северного флота крейсер «Петр Великий». Командующий Северным флотом Александр Мосисеев поднимется на его борт и поздравит моряков-североморцев, а также ветеранов с главным военно-морским праздником. На этом парад закончится, и начнется военно-спортивный праздник на главной площади города.

Самым ярким эпизодом репетиции и будущего дня военно-морского флота стала высадка на необорудованное побережье, которая осуществляется при поддержке большого десантного корабля, десантных катеров и бронетранспортеров. Осуществляют ее морские пехотинцы Северного флота.

Военнослужащие действуют при поддержке авиации. Вот они - воздушные экипажи вертолетов Ка-27 - тоже отрабатывают каждую мелочь, только в небе. Выполнение маршрута полета, соблюдение дистанции, скорости и высоты - сегодня все проходит без шероховатостей. Впереди генеральная репетиция, которая состоится 23 июля.