В стране и мире В МЧС уточнили подробности о выбросе хлора в Ижевске Роман Захаров Спасатели просят жителей Городка Металлургов покинуть микрорайон. © Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Роман Соболев, vk Читайте нас на: Крупный выброс хлора случился в Ижевске. Об этом сообщает МЧС РФ по Удмуртии. Инцидент произошел на станции подъема воды на улице Песочная. Жителей Городка Металлургов просят покинуть микрорайон. Спасатели предупреждают, что пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Тем, кто не может покинуть опасную зону, специалисты МЧС РФ рекомендуют оставаться в помещении и провести экстренную герметизацию. «Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам и поднимитесь на верхние этажи здания. Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении признаков отравления: покой, теплое питье, обратитесь к врачу», - информирует МЧС. По данным СМИ, объем выброшенного хлора может составлять 800 килограмм. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика