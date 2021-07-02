Исторический момент: опубликовано видео обмена пленными в Сирии

Минобороны России опубликовало видео обмена пяти удерживаемых военнослужащих сирийской армии на пять членов незаконных вооруженных формирований. Обмен был организован Россией и Турцией при участии правительства Сирии. В качестве наблюдателей при обмене присутствовали представители «Общества Сирийского Арабского Красного Полумесяца», Международного комитета Красного Креста и глава офиса спецпосланника ООН Педерсена в городе Дамаске.

Это без преувеличения исторический момент. В провинцию Алеппо стягиваются силы гуманитарных миссий. Российские военные уточняют готовность участников конфликта провести обмен пленными. Впервые за долгие годы конфликтующие стороны смогли договориться о мирной передаче пленных.

Танкист Юзеф Бадер Хабда не видел своих родных почти пять лет. Он попал в плен во время боев в провинции Идлиб. Юзеф показывает нам следы от ранений. За то время, что он провел в камере, танкист потерял все зубы, но до последнего верил, что обязательно вернется домой.

«В Дамаске у меня жена и трое детей. Свою маленькую дочь я видел только, когда она родилась. Спасибо России, что помогли вернуться домой. Это были тяжелые годы: тюрьма и постоянные пытки», - сказал Юзеф.

Подобные травмы есть на теле у каждого, кто побывал в плену на территории Идлибской зоны деэскалации. Военнослужащие, которые сегодня наконец-то обрели свободу, похоже до сих пор не верят своему счастью. Ведь многие из их боевых товарищей домой уже не вернутся никогда.

Все бывшие пленники жаловались на плохое самочувствие. На протяжении нескольких лет им не оказывалось никакой медицинской помощи. Поэтому в самое ближайшее время каждого из них должны обследовать врачи.