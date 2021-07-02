Звездные герои реальных сражений: где хранятся документы участвовавших в ВОВ знаменитых советских актеров

Памятник авиатехнику Макарычу открыт в военной части под Рязанью. Этот простоватый, но обаятельный персонаж, сыгранный Алексеем Смирновым в фильме «В бой идут одни старики», стал любимцем зрителей и прославил актера. Но многие не знают, что во время войны сам Смирнов был командиром огневого взвода минометного полка и воевал так, что позавидуют многие герои боевиков. Он является кавалером Ордена Красной Звезды и орденов Славы, удостоен 11 наград.

Вот лишь один из многих подвигов, описанный в наградном листе: «Группа немецких автоматчиков обстреляла колонну и закрыла путь вперед. Товарищ Смирнов с тремя красноармейцами бросился на немцев и лично из автомата убил троих гитлеровцев, взял в плен двух».

Документы старшего сержанта Юрия Никулина, лейтенанта Владимира Этуша и майора Юрия Озерова сейчас также бережно хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ, как и еще больше 20 миллионов дел, поступивших за 85 лет.

Есть в архиве документы, которые не просто хранят информацию, а как бы сами являются участниками исторических событий. Например, журнал боевых действий 1072 стрелкового полка - он весь истыкан штыками. Его подобрали на поле боя, чтобы потом, как большую ценность, передать в Центральный архив.

С 1936 года архив располагался в самом сердце столицы - на Красной площади. Когда во время Великой Отечественной фронт вплотную подошел к Москве, все документы эвакуировали в город Бузулук Оренбургской области. Там в малопригодных для хранения важных бумаг условиях работники архива смогли не только сберечь уже имеющие дела, но и организовать работу по приему новых документов, которые шли эшелонами, часто с линии фронта, под огнем врага .

Начиная с 1942 года архивом начала войны стали пользоваться военачальники и офицеры генштаба, учитывая опыт предыдущих сражений они составляли планы новых операций. Но до Оренбурга путь не близкий и в итоге было решено вернуть архив поближе к столице. Место было выбрано в Подольске, в казармах знаменитого артиллерийского училища, курсанты которого героически сражались с врагом.

Константин Хоракос работает в архиве не один десяток лет и среди лабиринта стеллажей безошибочно находит нужный документ. К нему за помощью обращаются историки и писатели, которые хотят пролить свет на историческое событие и отыскать правду.

Каждый год сотрудники Центрального архива обрабатывают 400 тысяч запросов. Немалая часть приходит от родственников солдат и офицеров невернувшихся с войны. Такой работе специалисты придают огромное значение. Карточки военнослужащих оцифровывают и заносят в общую базу, чтобы у каждого была возможность разыскать своего героя.

«Создан интерактивный сервис "Память народа", где можно не только установить факты награждения, либо установить место гибели, но и привязать боевой путь конкретного военнослужащего», - объяснил начальник Центрального архива МО РФ Олег Панков.

Материалы архива стали основой для создания уникального цифрового проекта «Дорога памяти». В этом мемориальном комплексе, расположенном рядом с Главным храмом Вооруженных сил России, увековечены миллионы имен участников ВОВ.