Путин и Макрон обсудили реализацию Минских соглашений

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений.

Главы двух государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Ирак и Ливию. Кроме того, Путин и Макрон отметили важность возвращения Москвы и Брюсселя к нормальному диалогу.

Российский лидер рассказал своему французскому коллеге об итогах саммита с президентом США Джо Байденом в Женеве.