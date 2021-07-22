Польша решила направить гуманитарный конвой в Литву

Польские власти приняли решение направить на территорию Литвы конвой с гуманитарной помощью. Соответствующая мера, как заявили в польском министерстве иностранных дел, была утверждена в связи с достаточно длительным миграционным кризисом на границе Литвы и Белоруссии.

В МИД страны объяснили, что Литовская Республика уже несколько месяцев терпит наплыв нелегальных мигрантов из Белоруссии. В качестве помощи был предложен набор полевых кроватей, палаток, одеял, электрогенераторов.

Общая стоимость предметов в конвое, сформированном за счет Правительственного агентства стратегических резервов, составляет около 190 тысяч долларов. Решение, как пишет РИА Новости, было названо жестом поддержки соседского государства.