В стране и мире Мощный ураган в Башкирии сорвал крыши нескольких жилых домов Алена Миронова Жители как минимум одного района остаются без света. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Прошедшим вечером по башкирскому селу Бижбуляк прошелся сильный ураган - с домов сорваны крыши, без кровли осталось здание торгового центра. Летающие конструкции повредили электропровода. Жители как минимум одного района остаются без света. Накануне непогода бушевала и в Самарской области. Там из-за сильного ветра на стройплощадке рухнул башенный кран. Никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика