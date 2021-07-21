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Мощный ураган в Башкирии сорвал крыши нескольких жилых домов

Алена Миронова
09:30 21.07.2021
Жители как минимум одного района остаются без света.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Прошедшим вечером по башкирскому селу Бижбуляк прошелся сильный ураган - с домов сорваны крыши, без кровли осталось здание торгового центра.

Летающие конструкции повредили электропровода. Жители как минимум одного района остаются без света.

Накануне непогода бушевала и в Самарской области. Там из-за сильного ветра на стройплощадке рухнул башенный кран. Никто не пострадал.

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