Мощный ураган в Башкирии сорвал крыши нескольких жилых домов
Жители как минимум одного района остаются без света.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Прошедшим вечером по башкирскому селу Бижбуляк прошелся сильный ураган - с домов сорваны крыши, без кровли осталось здание торгового центра.
Летающие конструкции повредили электропровода. Жители как минимум одного района остаются без света.
Накануне непогода бушевала и в Самарской области. Там из-за сильного ветра на стройплощадке рухнул башенный кран. Никто не пострадал.