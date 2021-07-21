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Более 4000 военнослужащих молодого пополнения прошли полный курс вакцинации от COVID-19 в Сибири

Кира Карон
08:30 21.07.2021
После проведения необходимых мероприятий военнослужащие допускались к иммунизации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 4000 военнослужащих молодого пополнения, которые прибыли весной 2021 года на доукомплектование воинских частей и подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, прошли полный курс вакцинации первым и вторым компонентом препарата от коронавирусной инфекции «Спутник-V».

Перед началом процедуры с военнослужащими проводилась беседа, в ходе которой им разъяснялось воздействие препарата «Спутник-V» на организм человека. Далее медицинскими специалистами был проведен осмотр с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции. После проведения необходимых мероприятий военнослужащие допускались к иммунизации.

К вакцинации также привлекался личный состав, который ранее переболел коронавирусной инфекцией, но уже не имеющий иммунитет к заболеванию.

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