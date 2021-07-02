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Доктор Мясников вывел универсальный закон вакцинации

Роман Захаров
18:22 02.07.2021
Медик также рассказал, кому стоит с осторожностью подходить к вопросу вакцинации от COVID-19.
Доктор Мясников вывел универсальный закон вакцинации
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Главный врач московской больницы №71 и известный телеведущий Александр Мясников объяснил, кому не стоит делать прививку от коронавируса. Рекомендации он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Абсолютных противопоказаний крайне мало. Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», - заявил доктор.

Медик при этом добавил, что значимость относительных противопоказаний зависит от того, у кого они были обнаружены.

«Например, пожилой человек с диабетом, бронхиальной астмой и аллергией, допустим, на яйца или антибиотики. С аллергией, если она вдруг проявится, не так трудно и справиться (при условии надлежащей настороженности), а вот без надлежащей защиты такой пациент может вполне и умереть от COVID этой осенью», - уточнил Мясников.

Главврач больницы также сообщил, что если речь идет о молодом, здоровом человеке с доказанной аллергией, то незначительные риски вакцинации «могут и не перевесить возможную пользу». В то же время он подчеркнул, что подобные вопросы нужно решать индивидуально.

В заключение Мясников сформулировал универсальный закон вакцинации: прививку надо делать тому, кому не делать ее опаснее, чем делать.

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