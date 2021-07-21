На полигоне в Ленинградской области прошли тактические учения с подразделениями спецназа

На полигоне Западного военного округа в Ленинградской области прошли тактико-специальные учения с подразделениями соединения специального назначения, дислоцированного в Псковской области. В одном из эпизодов учений принял участие корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

В ходе учения были отработаны эпизоды десантирования разведывательной группы с применением парашютной системы специального назначения «Арбалет», уничтожение автомобильной колонны вероятного противника, а также эвакуация раненого военнослужащего с условиях непосредственного соприкосновения с диверсионной группой вероятного противника.

Разведчики отработали освобождение населенного пункта, удерживаемого незаконным вооружённым формированием, с использованием бронегруппы из специальных автомобилей «Тигр», вооруженных крупнокалиберными пулеметами «Корд» и 30 мм автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя».

Руководством учений были отмечены слаженные действия командиров всех степеней и грамотные тактические действия подразделений.