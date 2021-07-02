В стране и мире Трехмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» в Музее Победы закрылась на реконструкцию Роман Захаров Во время реэкспозиции в музейном пространстве обновят архитектурный облик - появится новый предметный ряд, будут выставлены подлинные музейные раритеты, изменится планировка панорамы. © Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Музее Победы на комплексную реконструкцию закрылась трехмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Работы продлятся до конца июля 2021 года. «За пять лет эта панорама стала одной из визитных карточек нашего музея, это пространство всегда вызывает неизменный интерес и у детей, и у взрослых. Работы по реэкспозиции позволят усовершенствовать художественную композицию, сделав предметный ряд более реалистичным и дополнив декорации новыми мультимедийными технологиями. Узнать о событиях, которые здесь запечатлены, помогут исторические материалы и статьи, которые подготовят специалисты музея», - отметил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. Во время реэкспозиции в музейном пространстве обновят архитектурный облик - появится новый предметный ряд (например, автомобиль «Опель»), будут выставлены подлинные музейные раритеты (в том числе куртка лейтенанта Семена Сорокина, штурмовавшего Рейхстаг и водрузившего на нем красное знамя), изменится и планировка панорамы. Экспозицию также дополнят мультимедийные системы и видеопроекции, которые помогут создать «эффект присутствия». Благодаря современным комплексам гости увидят редкие кадры архивных киносъемок и реалистическую компьютерную графику, познакомятся с электронными сканами исторических документов, карт, фотографий, справочными материалами и научными статьями, рассказывающими о последних днях войны и боях в Берлине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика