Держался 29 лет: установлен новый мировой рекорд в беге с барьерами

Норвежец Карстен Вархольм побил мировой рекорд, который держался более 29 лет. Спортсмен показал новый лучший в мире результат в беге на 400 метров с барьерами.

Как сообщается на сайте «Бриллиантовой лиги», Варстен добился результата на этапе турнира в Осло. Легкоатлет одолел дистанцию за 46,70 секунд. Предыдущий рекорд держался 29 лет – в 1992 году американский спортсмен Кевин Янг пробежал 400 метров с барьерами за 46,78 секунд.

Карстен Вархольм является двукратным чемпионом мира в данной дисциплине. Кроме того, в его копилке титул чемпиона Европы и девять побед на национальном первенстве в Норвегии.

Ранее российский пловец Климент Колесников второй раз за два дня установил новый мировой рекорд. Днем ранее он пришел первым на дистанции 50 метров на спине в полуфинале чемпионата с результатом 23,93 секунды, что стало рекордным показателем. Позже он сумел побить собственное достижение.