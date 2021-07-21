В стране и мире Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В Алена Миронова С гепатитом B в мире зарегистрировано уже более 250 миллионов человек. Ежегодная смертность от этого заболевания превышает миллион человек. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Ученые Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России разработали уникальную технологию лечения хронического гепатита B. «Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции (действующее вещество) на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов в инфицированных клетках», - передает РИА Новости выдержку из сообщения. Как отмечается, особенность данной субстанции состоит в отсутствии токсичности, а также безопасности при использовании. На базе разработанного действующего вещества в будущем планируют создать лекарственный препарат.



С гепатитом B в мире зарегистрировано уже более 250 миллионов человек. Ежегодная смертность от этого заболевания превышает миллион человек. В настоящий момент полностью излечиться от хронического гепатита B не представляется возможным, отметили в центре. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика