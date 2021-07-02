В стране и мире Путин заслушал доклад о цифровизации в сфере нацбезопасности на заседании Совбеза Ян Брацкий С докладом перед президентом и членами Совбеза выступил вице-премьер Николай Чернышенко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам Совета безопасности России с предложением обсудить на оперативном совещании вопросы цифровизации в обеспечении национальной безопасности. «Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, имея в виду все ее аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности, внутренней безопасности и так далее. Вопросов здесь очень много», - сказал Путин. Сразу после вступительного слова глава государства предложил заслушать доклад вице-премьера российского государства Дмитрия Чернышенко. Именно он курирует в кабмине эти вопросы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика