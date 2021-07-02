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Отточенные движения: под Новороссийском идет конкурс АрМИ «Тактический стрелок»

Андрей Аркадьев
15:35 02.07.2021
Турнир проводится в период с 28 июня по 3 июля 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Раевский под Новороссийском прошел заключительный этап Всеармейского конкурса «Тактический стрелок», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

В ходе этапа под названием «Дуэль» участники соревнований выполнили парные стрелковые упражнения армейской тактической стрельбы, параллельно по двум направлениям на выбывание.

По сигналу рефери на огневой рубеж выходили две команды по четыре человека (двое с пистолетами, двое с автоматами) и поражали из штатного оружия два типа мишеней: шесть тарелок диаметром 15 мм из пистолета и девять попперов высотой 45 мм и шириной 15 мм – из автомата. Побеждала команда, которая первой поражала все мишени. Соревнование проходило по олимпийской системе.

За ходом этапа конкурса наблюдал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Организация конкурса и учебно-материальная база - на очень хорошем уровне. Исполнение упражнения стрелками отличное. Исходя из результатов мы подберем достойную команду на международный этап АрМИ-2021», - сказал замминистра.

Турнир проводится в период с 28 июня по 3 июля 2021 года на полигоне Раевский Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

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