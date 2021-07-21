Миротворцы РФ в Карабахе очистили поля от неразорвавшихся боеприпасов «Ураганов»

Специалисты инженерно-саперного подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента совершили марш в Мартунинский район Нагорного Карабаха и выполнили задачи по поиску и очистке от неразорвавшихся боеприпасов территории в населенном пункте Херхар вблизи линии разграничения.

В ходе работ на территории площадью более 5 гектаров на сельскохозяйственных полях обнаружены и обезврежены около 30 различных типов боеприпасов, в том числе артиллерийские мины и снаряды, противотанковые гранаты, выстрелы гранатометные, боеприпасы реактивных систем залпового огня.

При очистке местности военные инженеры применяли новейшие уникальные средства инженерной разведки и защиты: селективные миноискатели ИМПС-2, защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», а также в труднодоступной местности со сложным рельефом были задействованы расчеты минно-розыскных собак.

Все обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозятся на специально оборудованный полигон Баллыджа для последующего уничтожения.

«На сегодняшний день группой гуманитарного разминирования было пройдено более 5 гектаров территории населенного пункта Херхар Мартунинского района. Общая площадь в данном населенном пункте, подлежащая очистке, составляет около 20 гектвров. Работы на данной территории будут вестись в течение недели. В ходе проведения работ в этом и соседних населенных пунктах были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы артиллерийских снарядов, боеприпасы реактивных систем залпового огня «Ураган» и составляющие части кассетных боеприпасов. Несмотря на жаркие климатические условия, в комплекте общевойскового костюма разминирования ОВР-2-0,2 работать комфортно, так как он оснащен системой вентиляции, которая поддерживает постоянную температуру», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Евгений Холод.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2195,5 гектаров территории, 657,3 километра дорог, 1 897 зданий (в том числе 31 социально значимый объект), обнаружено и обезврежено 25 677 взрывоопасных предметов.