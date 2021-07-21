Оранжевое небо: на Украине взорвался цех азотной кислоты

Гигантское облако ярко-оранжевого дыма накрыло украинский Ровно. На заводе по производству минеральных удобрений взорвался цех азотной кислоты.

Чрезвычайное происшествие затронуло и Ровенскую, и соседнюю Волынскую область. Облако распространялось быстро.

Многие опасались, что выброшенные в атмосферу вещества токсичны. На предприятие - одно из крупнейших на Украине - немедленно выехала экологическая инспекция, однако химически опасных веществ в воздухе не обнаружила.

В момент аварии никто не пострадал. Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело. За нарушение правил безопасности виновным может грозить до трех лет лишения свободы.

