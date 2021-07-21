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Военные медики из госпиталя ЦВО окажут помощь в лечении COVID-19 в главной больнице Хакасии

Анна Берестовая
05:10 21.07.2021
Военные медики мобильного госпиталя ЦВО окажут помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией в главном медучреждении Республики Хакасия.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Пять специалистов мобильного госпиталя Центрального военного округа, развернутого на базе реабилитационного центра имени А. Лебедя в городе Черногорске Республики Хакасия, окажут помощь в лечении пациентов с COVID -19 в республиканской больнице города Абакан. 
Группа, в которую вошли два врача общей практики и три медицинские сестры-анестезиолога, будет проводить лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в развернутом на базе республиканской клинической больницы имени Г.Я Ремишевского отделения на 80 койко-мест. 

«Сегодня для оказания помощи нашим гражданским коллегам в республиканскую клиническую больницу мы выделили медицинский персонал, имеющий богатый опыт оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией», - отметил начальник мобильного госпиталя Дмитрий Щукин. 

Кроме этого, военные врачи продолжают лечение пациентов в развернутом мобильном госпитале ЦВО на 100 койко-мест. В нем имеется весь спектр необходимых медикаментов для лечения больных с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Всем больным назначается индивидуальный курс лечения, способствующий их скорейшему выздоровлению. 

Поступление пациентов осуществляется со всей территории республики по высвобождению коечного фонда, через сортировочный центр. На сегодняшний день на лечении в мобильном госпитале ЦВО находится более 70 пациентов, имеющих среднюю степень тяжести заболевания. 
В составе военного мобильного госпиталя 67 врачей и младших медицинских специалистов, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики. 

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