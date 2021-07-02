В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов страны. При этом, по его словам, в столице уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране.

«Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения», - сказал Песков.

По его словам, в стране напряженно работают оперативные штабы правительства, главы регионов, реализуя свои особые полномочия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая вспышка коронавирусной инфекции в Москве требует от столичных властей жестких мер. По его словам, жизнь и здоровье москвичей остаются приоритетом.