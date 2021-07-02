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На максимальной скорости: под Калининградом проходят занятия по вождению БМП

Андрей Аркадьев
13:20 02.07.2021
В мероприятиях боевой подготовки задействовано свыше 300 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.
На максимальной скорости: под Калининградом проходят занятия по вождению БМП
© Фото: Минобороны России
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В Калининградской области проходят занятия по вождению БМП-2 и БМП-3 среди военнослужащих мотострелковых полков армейского корпуса Балтийского флота. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту.

Водители должны уметь уверенно управлять своей техникой, поэтому оттачивают навыки скоростного маневрирования, выполняют повороты и развороты и осваивают другие маневры.

Также им предстоит научиться преодолевать ряд препятствий, в частности, проходить овраги, двигаясь по колейному мосту, и условные минные поля.

«На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков», - говорится в сообщении.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

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