Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Более 245 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в ЮВО

Анна Берестовая
03:14 21.07.2021
Свыше 245 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса в Южном военном округе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Южном военном округе продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. На данный момент двумя компонентами препарата «Спутник-V» вакцинировались более 245 тысяч человек. Из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей и свыше 33 тысяч – гражданский персонал.  

Также прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций МО РФ, новобранцам весеннего 2021 года призыва. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа. 

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.  

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные. 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:05 Армия
От «Нахимовца» до «Мангуста»: как пройдут корабли на параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте
20:10 В стране и мире
Видео
«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля под Алеппо
21:05 ОПК
Глава «Ростеха» объяснил смысл названия нового истребителя Checkmate
22:24 В стране и мире
Видео
Громкое дело громкого человека: что говорят соседи о задержанном в Ставрополе главе краевого ГИБДД
18:59 ОПК
Названа стоимость новейшего российского истребителя Checkmate
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.