Более 245 тысяч человек сделали прививку от COVID-19 в ЮВО

В Южном военном округе продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции. На данный момент двумя компонентами препарата «Спутник-V» вакцинировались более 245 тысяч человек. Из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей и свыше 33 тысяч – гражданский персонал.

Также прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций МО РФ, новобранцам весеннего 2021 года призыва. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

