Подводники Северного флота отрабатывают испытания вооружения в глубоком море
В мероприятиях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения.
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Подводники приступили к испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Северного флота.
В мероприятиях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней.
Поисково-спасательное обеспечение мероприятия осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.
Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок.