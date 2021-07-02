Подводники Северного флота отрабатывают испытания вооружения в глубоком море

Подводники приступили к испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Северного флота.

В мероприятиях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней.

Поисково-спасательное обеспечение мероприятия осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.

Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок.