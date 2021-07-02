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Подводники Северного флота отрабатывают испытания вооружения в глубоком море

Андрей Аркадьев
12:54 02.07.2021
В мероприятиях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения.
Подводники Северного флота отрабатывают испытания вооружения в глубоком море
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подводники приступили к испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Северного флота.

В мероприятиях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней.

Поисково-спасательное обеспечение мероприятия осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.

Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок.

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