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«Надежный щит»: под Мурманском идет конкурс для защитников ядерного оружия

Тимур Шерзад
Михаил Аброськин
13:14 02.07.2021
Команда расположилась по огневым рубежам. Все готово, чтобы встретить противника. Мишени находятся на расстоянии нескольких сотен метров. А некоторые из них на большом удалении: тяжелее всего придется снайперам - ведь врага надо будет поразить на расстоянии в полкилометра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Свои умения показывают военнослужащие 12-го Главного управления Министерства обороны - того самого, который отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. 

Ракета в воздухе, значит, враг на подходе. Дать отпор условным террористам выдвигаются бойцы частей 12-го Главного управления Минобороны. Эти люди обеспечивают охрану и эксплуатацию ядерного оружия.

Конкурс «Надежный щит» - это испытание для военнослужащих, которое состоит из трех этапов: полоса препятствий, вождение и огневой рубеж. В каждой команде по 10 человек, по сути - отделение, и все они должны показать слаженную совместную работу.

Первыми на полосу препятствий отправляются разведчики. Двигаться приходится в дыму под звуки выстрелов и разрывов гранат. Главное - заметить препятствия под ногами. Канава! Главное правило движения: один проходит вперед, второй прикрывает. Только так. 

Впереди одно из самых сложных препятствий, несмотря на то что внешне оно выглядит достаточно просто: канатная лестница. В снаряжении, которое весит иногда больше 20 и даже 30 килограммов, преодолеть такую преграду довольно сложно.

Полосу препятствий проходит сильнейшая команда этих соревнований, военнослужащие из Оленегорска. За собой группу ведет Тимур Негматов. Опыт, полученный за время службы при выполнении боевых задач, позволяет ему двигаться вперед, когда силы на исходе, а дым застилает глаза. Но главное, уверен разведчик, это командная работа.

«Очень хорошо, что проводятся такие испытания. Большой плюс, что разнородный состав привлекается: подготовить одного специалиста можно за короткое время, но подготовить специалистов разных родов и практически сил очень тяжело», - поделился участник соревнований Тимур Негматов.

Команда расположилась по огневым рубежам. Все готово, чтобы встретить противника. Мишени находятся на расстоянии нескольких сотен метров. А некоторые из них на большом удалении: тяжелее всего придется снайперам - ведь врага надо будет поразить на расстоянии в полкилометра.

У наступающего неприятеля - своя разведка, подготовленное подразделение мотопехоты, и даже танк. Но против подготовленного взвода все бессильно.

Эти соревнования среди подразделений 12-го Главка Минобороны проводятся впервые. На их примере отрабатывают программу для нового конкурса, который позже войдет в программу всеармейских игр.

«Главное, чтобы конкурс был интересен. Уже можно добавить инженерные расчеты, расчеты РХБЗ - те подразделения, которые задействованы при ликвидации последствий террористических актов», - отметил представитель штаба 12-го Главного управления Минобороны Сергей Вишняков.

Устроители конкурса не исключают, что может измениться и сложность действующих этапов, вооружение команд и техническое обеспечение огневых рубежей. Обновленную программу опробуют уже в следующем учебном году.

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