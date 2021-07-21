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Три человека стали жертвами массового ДТП в Нижегородской области

Анна Берестовая
23:45 21.07.2021
Три человека погибли при столкновении шести машин в Нижегородской области.
Три человека стали жертвами массового ДТП в Нижегородской области
© Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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Шесть машин столкнулись в крупном дорожно-транспортном происшествии в Нижегородской области. Инцидент случился вечером 21 июля в Кстовском районе. 

В результате случившегося трое человек погибли. Еще двое пострадавших были осмотрены прибывшими на место медицинскими специалистами и отпущены домой без госпитализации. Об этом сообщает управление МВД по региону. 

В настоящее время сотрудники полиции и экстренных служб работают на месте аварии. По информации «Интерфакса», полученной в пресс-службе полиции области, в ДТП участвовали три грузовых машины. 

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