Три человека стали жертвами массового ДТП в Нижегородской области

Шесть машин столкнулись в крупном дорожно-транспортном происшествии в Нижегородской области. Инцидент случился вечером 21 июля в Кстовском районе.

В результате случившегося трое человек погибли. Еще двое пострадавших были осмотрены прибывшими на место медицинскими специалистами и отпущены домой без госпитализации. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В настоящее время сотрудники полиции и экстренных служб работают на месте аварии. По информации «Интерфакса», полученной в пресс-службе полиции области, в ДТП участвовали три грузовых машины.