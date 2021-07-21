Фитнес-эксперт рассказал, как тренироваться в жару

Заниматься спортом в жаркие дни вполне допустимо, однако не следует делать это под открытым палящим солнцем. Намечать тренировки следует на вечернее или утреннее время и проводить их в защищающей от ожогов легкой одежде. Такие советы дал тренер и фитнес-эксперт Анатолий Горячев.

По его словам, следует помнить, что в условиях жаркой погоды организм будет сильнее перегреваться и терять жидкость. Эти факторы следует учитывать и, к примеру, пить воду во время тренировок для поддержания водного баланса при активности.

«Важно понимать, что это экстремальные нагрузки на организм», - обозначил специалист.

Тренер рекомендовал ежедневно пить 40 миллилитров воды на килограмм веса, а также не забывать сохранять запас электролитов, к примеру, с помощью специальных напитков. Питаться в это время стоит нежирными продуктами и не перебарщивать с солью.

Подходящим видом спорта для жары Горячев, как пишет издание «Правда.ру», назвал плавание. Кроме того, проводить занятия можно в парках под кронами деревьев, где есть свежий воздух.