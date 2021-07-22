Столица спит спокойно: в России отмечается День защитников неба Москвы

В ночь на 22 июля 1941 года нацистская авиагруппировка из двух сотен самолетов совершила первый налет на Москву. Историки сравнивают эту атаку с «таранным ударом» в сердце страны. К удивлению немцев, их встретила мощная система ПВО города. Имея до конца 1941 года господство в воздухе, Люфтваффе так и не смогли разрушить важнейшие объекты в Москве и вызвать панику среди населения.

Накануне праздника в соединении противовоздушной обороны, дислоцированном в Московской области, прошли тактические учения. В рамках мероприятия личный состав отработал задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. Боевые расчеты радиотехнических войск обнаружили более сотни воздушных целей в зоне ответственности, которые осуществляли полеты на различных скоростях, высотах и с различных направлений, а также передавали координаты полетов всех целей на командный пункт соединения.

В Воздушно-космических силах задачи по противовоздушной обороне выполняет 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Войск ПВО-ПРО. Главная задача объединения – защита города Москвы и Центрального промышленного района страны, прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил и транспортных коммуникаций от ударов из воздушно-космического пространства.

Протяженность границ ответственности 1-й армии ПВО-ПРО составляет около 1200 км, охватывают территорию порядка 10 областей и одной республики России. В боевой состав объединения входят соединения противовоздушной и противоракетной обороны, которые обеспечивают защиту воздушного пространства над столицей Российской Федерации, контроль и порядок его использования, осуществляют прикрытие более 120 объектов обороны в границах ответственности.

Ежедневно в составе дежурных сил объединения на боевое дежурство по воздушно-космической обороне заступают более 1200 военнослужащих и специалистов гражданского персонала. В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей.

Кроме того, боевыми расчетами регулярно проводятся тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей. При этом особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения.

Высокая напряженность несения боевого дежурства связана, в первую очередь, с повышением интенсивности воздушного движения в границах ответственности. Ежесуточно дежурные по ПВО силы осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 300 воздушных судов, 10 % из которых подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления Воздушно-космических сил. В течение 2020 года в ходе несения боевого дежурства дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 120 тысяч воздушных судов, а дежурные экипажи истребительной авиации поднимались в воздух более 200 раз.

На вооружении соединений ПВО ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района, стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С». Они способны противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения на всех высотах полета, в том числе крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам.

Радиотехнические войска оснащены радиолокационными комплексами и радиолокационными станциями «Небо-М», «Подлет-К1», «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), «Наблюдатель», «Каста» и другими современными средствами радиолокационного контроля воздушного пространства. Новейшие РЛК и РЛС боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности до 300 километров и высоте верхней границы более 50 километров.